Лев Шлосберг оштрафован за предложение митинговать 23 января в гайд-парке

Председатель Псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Лидер псковского отделения партии "Яблоко", депутат регионального заксобрания Лев Шлосберг оштрафован судом на 20 000 рублей по делу об организации несогласованного массового мероприятия 23 января. Как сказал сам политик, ему вменили то, что он предложил протестующим проследовать в гайд-парк.

По словам Шлосберга, речь идет не о шествии, которое прошло 23 января в центре города в поддержку Алексея Навального. Отдельной акцией был признан переход людей на расстояние 100 метров от мемориала в сквере Павших бойцов до гайд-парка.

"Речь идет о том моменте, когда людей стали хаотично задерживать, и я предложил людям следовать закону и пройти в гайд-парк, где акции разрешены без согласования с властями. Это и посчитали отдельным несогласованным публичным мероприятием", - объяснил оппозиционер.

Решение Псковского городского суда он обжалует.

Шлосберга 26 января полицейские доставили в суд из отделения МВД, куда он был вызван для дачи показаний.

25 декабря политику вручили повестку в полицию для составления протокола об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованном публичном мероприятии). Во вторник утром дело переквалифицировали на ч. 2 статьи 20.2 КоАП, то есть организацию несогласованного публичного мероприятия.

23 января Шлосберг был задержан в Пскове.