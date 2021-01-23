Юлию Навальную отпустили из полиции

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию отпустили из ОВД "Сокол".

Как передает корреспондент телеканала "Дождь", она уехала из ОВД в сопровождении своего адвоката.

Ранее Юлия Навальная сообщила в соцсетях, что ее задержали в центре Москвы. Также в субботу в столице была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь. В ее отношении составлен административный протокол.

В Москве и других городах России в субботу проходят несанкционированные акции в поддержку Навального. Его задержали после возвращения из Берлина, а затем арестовали до 15 февраля. Ему грозит замена условного срока на реальный по делу "Ив Роше".