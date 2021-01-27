Сахалинская область отменила обязательный антиковидный тест при въезде

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ограничения для въезда в Сахалинскую область, введенные в мае 2020 года, отменены в среду приказом губернатора региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Для въезда в Сахалинскую область больше не нужны цифровой пропуск и справка об отсутствии коронавируса. Указ подписал губернатор Валерий Лимаренко. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в аэропорту Южно-Сахалинска сняты все ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса.

"Отмена ограничений связана с тем, что нам удается постепенно стабилизировать ситуацию с распространением опасной инфекции. Этому способствует массовая вакцинация жителей, которую регион начал проводить одним из первых в стране. Это очередной шаг по возвращению к привычному, "доковидному" образу жизни", - цитирует пресс-служба Лимаренко.

В среду на заседании областного инвестиционного совета уполномоченный по правам предпринимателей Андрей Коваленко рассказал главе региона, что к нему продолжают поступать обращения от турфирм о том, что сдача теста и оформление подтверждающего документа серьезно сдерживают поток туристов в Сахалинскую область.

Участники инвестсовета поддержали инициативу губернатора о смягчении антивирусных ограничений. Ранее такую возможность региональные власти согласовали с управлением Роспотребнадзора, отмечает пресс-служба.

Цифровые пропуска для въезда в Сахалинскую область стали обязательными с 14 мая 2020 года. Позднее с 11 июня список документов для гостей региона пополнила справка с отрицательным тестом на коронавирус.