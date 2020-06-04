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У въезжающих на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правительство Сахалинской области с 11 июня ужесточает требования к въезжающим в регион - наличие отрицательного теста на коронавирус становится обязательным для всех.

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"С 11 июня все, кто прибывает в островной регион, должны будут предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Тест необходимо сдать не ранее чем за три дня до приезда", - сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее результаты лабораторных исследований требовались только пассажирам без местной регистрации, теперь эта мера распространяется на всех въезжающих в регион.

Отмечается, что подлинность каждой десятой справки будет проверяться. Помимо этого, пассажиры в аэропорту Южно-Сахалинска и на паромной переправе продолжат сдавать экспресс-тесты на COVID-19. Если результаты будут сомнительными, подлинность справок тоже будет перепроверена.

Сейчас все прибывающие в Сахалинскую область отправляются на обязательную двухнедельную обсервацию - на дому или в специализированных учреждениях. Для выхода из карантина необходимо получить отрицательные результаты анализов на коронавирус и пройти компьютерную томографию легких.

Для въезда в островной регион по-прежнему необходимо оформлять цифровые пропуска. Получить их могут жители других регионов и стран, у кого есть оформленные трудовые отношения с островными предприятиями или близкие родственники в Сахалинской области.

По данным пресс-службы, на 4 июня в регионе зарегистрировано 149 случаев коронавирусной инфекции: 60 человек выздоровели и выписаны, 89 человек находятся на лечении.

Сахалин Коронавирус

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