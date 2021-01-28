Россия ужесточила регулирование никотинсодержащей продукции

Фотограф курит электронную сигарету (архивное фото) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В России 28 января вступил в силу новый закон, ужесточающий регулирование никотинсодержащей продукции (например, жидкостей для вейпов и табачных стиков для электронных систем нагревания). В частности, вводится запрет на ее рекламу и продажи через интернет, а также требования к предельному содержанию никотина в жидкостях для испарителей.

Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции" был принят Госдумой и подписан президентом в июле 2020 года.

Закон вводит понятие "никотинсодержащая продукция" и распространяет на нее ограничения, аналогичные ограничениям на курение и продажу табачных изделий. Вводятся ограничения для торговли, в том числе запрет продажи несовершеннолетним и запрет вовлечения детей в процесс потребления.

Также закон устанавливает требования к составу никотинсодержащей продукции (концентрация никотина в жидкости или растворе никотина не должна превышать 20 мг/мл) и необходимость раскрытия ее состава. По данным Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС), 80% всех жидкостей для вейпов, которые продавались в России до принятия нового закона, имели концентрацию никотина 55-60 мг на мл.

Japan Tobacco International (JTI) полностью готова к требованиям нового регулирования никотинсодержащей продукции и исключила капсулы с содержанием никотина более 20 мл, ранее представленные в портфеле, сказал "Интерфаксу" директор по корпоративным коммуникациям "JTI Россия" Дмитрий Сергеев. В сегменте альтернативной сигаретам продукции JTI продает в России электронные испарители Logic Compact, а также системы нагревания табака Ploom.

"Cтратегия JTI заключается в том, чтобы предоставить совершеннолетнему потребителю выбор: как в никотинсодержащей продукции, которую он предпочитает, так и в том, где и как ему удобно ее покупать. Наша продукция хорошо представлена в рознице по всей стране, особенно в федеральных сетях, поэтому запрет интернет-продаж не является критическим для этого направления. Розница обеспечивает значительно больший объем продаж никотинсодержащей продукции, чем интернет-торговля", – отметил Сергеев. В условиях запрета на рекламу особенно важной становится представленность продукции в каналах продаж и возможность для потребителя получить достоверную информацию, добавил он.

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова сообщила, что компания как ответственный производитель прекращает онлайн-продажи жидкостей для электронных сигарет myblu в соответствии с требованиями закона. "В краткосрочной перспективе мы ожидаем некоторое сокращение продаж: потребителю потребуется время, чтобы адаптироваться к новым условиям – приобретать продукцию в торговых точках может быть менее удобно, чем через интернет. Однако на примере сигарет подобный опыт ограничений не оказал существенного воздействия на объем потребления продукции в долгосрочной перспективе", – сказала она.

Philip Morris International (PMI) полностью поддерживает запрет доступа к любой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, сказал вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко. "Также очевидно, что массовая бесконтрольная реклама этих изделий должна быть существенно ограничена. Тем не менее, остается проблема недостаточного законодательного разделения понятий "рекламы" и "информирования потребителя о продукте", что, конечно, затруднит информирование совершеннолетних курильщиков о менее вредных альтернативах", – считает он.

В принятых поправках не был в полной мере учтен риск-ориентированный и научно-обоснованный подход к регулированию, сказал Слипченко (по его словам, такой подход предусматривает четкое разделение между курительными табачными изделиями и альтернативными никотинсодержащими продуктами с научно доказанным пониженным риском). "Мы считаем, что самый важный вопрос – в том, что курильщики должны быть обеспечены возможностью получения полноценной информации об альтернативных курению продуктах", – заявил представитель PMI.

Точный прогноз, как новый закон повлияет на российский рынок никотинсодержащей продукции (PMI представлена на нем системой нагревания табака Iqos), сейчас дать невозможно: нужно время, чтобы оценить эффект новых законодательных норм, добавил Слипченко.

Согласно определению в законе, "никотинсодержащая продукция – изделия, которые содержат никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его производные, включая соли никотина, предназначены для потребления никотина и его доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, никотинсодержащая жидкость, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья, и не предназначены для употребления в пищу".