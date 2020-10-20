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Минздрав подготовил приказ о проверке документов при заказе кальянов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ опубликовал проект приказа, предусматривающий проверку паспортов у заказывающих кальян и покупающих электронные устройства для табака.

В приказе, в который предлагается внести изменения, речь идет о проверке документов у покупателя табачной продукции. Он действует с 2014 года. "По тексту приказа после слов "потребления табака" дополнить словами "и иной никотинсодержащей продукции, использования кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции", - говорится в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов во вторник.

Приказ будет обсуждаться до 3 ноября.

Данные изменения связаны с вступлением в силу закона о приравнивании кальянов и электронных сигарет к никотинсодержащей продукции.

Минздрав РФ

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