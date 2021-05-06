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Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан - эти и другие направления работы вошли в план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года, сообщает пресс-служба правительства.

Документ, который утвердил премьер РФ Михаил Мишустин, содержит более 20 мероприятий. "Их цель - профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию", - говорится в сообщении.

В частности, планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.

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Также предполагается усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения.

Кроме того, в планах ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Это позволит не вводить в заблуждение потребителей.

Помимо этого, будет проработан вопрос о запрете на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет.

В пресс-службе напомнили, что Концепция государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции утверждена правительством в 2019 году. Ее цель - к 2035 году сократить число курильщиков с нынешних 29% до 21%, достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

Михаил Мишустин

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