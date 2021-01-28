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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:26Заразились
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В России суточный прирост случаев COVID-19 превысил 19 тысяч

В России суточный прирост случаев COVID-19 превысил 19 тысяч
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 138 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

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Накануне сообщалось о 17 741 случае заражения - это минимум с конца октября.

За минувшие сутки по выздоровлении выписаны 26 775 человек, было подтверждено 575 летальных исходов.

В Москве в четверг зарегистрированы 2 897 новых случаев COVID-19 за сутки, 62 пациента скончались, 6 142 были выписаны из больниц. В среду сообщалось о 1 837 заболевших - это был минимальный показатель с конца сентября.

Вслед за Москвой по количеству случаев заражения идут Санкт-Петербург с 2 128 новыми случаями COVID-19 и Московская область - 939 случаев.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 793 тыс. 810 случаев коронавирусной инфекции (+0,51%), 71 651 умерших и 3 млн 229 тыс. 258 выписанных.

Заболеваемость в регионах

Еще 469 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 382 - в Воронежской области, 375 - в Ростовской области, 369 - в Свердловской области, 317 - в Красноярском крае, 291 - в Хабаровском крае, 288 - в Пермском крае, по 285 - в Вологодской и Челябинской областям.

Кроме того, 273 случая зарегистрированы в Самарской области, 263 - в Иркутской области, 253 - в Саратовской области, 244 - в Архангельской области, 242 - в Волгоградской области, 240 - в Карелии, 234 - в Ставропольском крае, 225 - в Пензенской области, 224 - в Ленинградской области, 219 - в Ульяновской области, 213 - в Приморском крае, 205 - в Забайкальском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Январь.

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