В Думе призвали регионы РФ не торопиться с отменой масочного режима

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Несмотря на показатели коллективного иммунитета, ни Москве, ни властям других субъектов РФ не следует спешить со снятием коронавирусных ограничений, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Москва приняла на себя главный удар пандемии. В столицу сходятся все дороги - так что не думаю, что будет правильным решением регионам бежать впереди паровоза и пытаться опередить всех в попытках снять все ограничения", - сказал Огуль "Интерфаксу" в среду, отвечая на вопрос, когда россияне смогут снять маски, и может ли Москва сделать это раньше других регионов.

Парламентарий напомнил, что эпидемии инфекционных заболеваний начинают прерываться, когда иммунитет появляется у 60-70% населения, а надежным показателем считают 90%. Данные последнего выборочного обследования жителей регионов РФ на антитела к новому коронавирусу (проводилось во II полугодии 2020 г.) показали, по словам Огуля, что результаты сильно варьируются - от 26% имеющих антитела в Иркутской области до 60% в Астраханской области.

Порога, когда эпидемия начнет сходить на нет, можно достичь довольно быстро, считает Огуль, однако он затруднился дать оценку, когда это может произойти: во многом скорость будет зависеть от готовности жителей сделать прививку от коронавируса.

"Уверен, что мы можем достичь этого порога достаточно быстро. Но нужно понимать, что "можем достичь" и "достигнем" - это все-таки разные вещи. Многое зависит от дисциплины и сознательности граждан, многие из которых пока еще с опаской реагируют на предложения вакцинироваться. Поэтому загадывать прогноз на лето или осень, делать ставки, какой и регионов быстрее выйдет из ограничений сложно", - сказал собеседник агентства.

Во вторник, 26 января, главы Минздрава и Роспотребнадзора заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу в России. Ежедневный показатель прироста новых случаев COVID-19 в целом по России демонстрирует тенденцию к снижению.