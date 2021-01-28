Срочник Шамсутдинов обжалует приговор за расстрел восьми сослуживцев

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала апелляцию на приговор на 24,5 года колонии за убийство восьми сослуживцев, сообщил его адвокат Равиль Тугушев. Он уточнил, защита считает приговор слишком строгим и попросила его смягчить.

По словам Тугушева, он встретился со своим подзащитным 27 января, они согласовали позицию по обжалованию приговора.

"Я ознакомился с материалами - получил протоколы судебного заседания, аудиозаписи. Сегодня подана краткая апелляционная жалоба. Позднее будет подана дополнительная, потому что нам необходимо время, чтобы подготовить все пояснения", - уточнил он.

Тугушев отметил, что, кроме него, с материалами дела пока никто не знакомился. Последний процессуальный срок для подачи жалобы - 31 января. Однако это выходной, поэтому документы должны быть поданы со стороны потерпевших не позднее понедельника.

До вступления приговора в силу Шамсутдинов останется в СИЗО.

21 января Второй Восточный окружной военной суд приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима и частично удовлетворил гражданские иски к нему от потерпевших. Гособвинение просило для него 25 лет колонии. Присяжные признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения.

Адвокат Тугушев сказал, что считает приговор жестким, так как в деле есть смягчающие обстоятельства, в первую очередь - противоправные действия сослуживцев Шамсутдинова. Ранее его клиент называл причиной поступка неуставные отношения.

Адвокат четверых потерпевших Сергей Грицко заявил, что они будут добиваться отмены приговора и передачи дела на новое судебное разбирательство. Они считают приговор слишком мягким.