Присяжные признали срочника Шамсутдинова виновным в расстреле солдат

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Присяжные в понедельник признали виновным солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, застрелившего в октябре 2019 года восемь человек в воинской части в Забайкальском крае.

"Присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве и в покушении на убийство, отметили при этом, что заслуживает снисхождения", - сообщил "Интерфаксу" представитель Второго Восточного окружного военного суда в Чите, где проходят заседания.

25 октября 2019 года восемь военнослужащих воинской части в Забайкалье погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую устроил солдат-срочник Шамсутдинов, призванный на службу из Тюменской области летом того же года. Причиной своего поступка молодой человек назвал неуставные отношения. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что Шамсутдинов не страдает психическими расстройствами.

В декабре прошлого года было возбуждено уголовное дело о дедовщине в части, где произошла стрельба. Отец Шамсутдинова утверждал, что над его сыном издевались сослуживцы и командиры. Потерпевшими по этому делу признаны Шамсутдинов и еще несколько человек. В марте 2020 года суд приговорил фигуранта этого дела Руслана Мухатова к двум годам условного лишения свободы и штрафу в 30 тыс. рублей.