Защита бывшего аспиранта МГУ Мифтахова обжаловала приговор

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Защита бывшего аспиранта МГУ Азата Мифтахова обжаловала приговор по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино, по которому он получил шесть лет колонии, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.

"Я отправила апелляционную жалобу на приговор", - сообщила агентству Сидоркина. По ее словам, защита просит отменить обвинительный приговор в отношении Мифтахова и постановить новый - оправдательный.

Головинский суд Москвы 18 января приговорил Мифтахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Двое других фигурантов дела - Елена Горбань и Андрей Ейкин - получили четыре и два года лишения свободы условно соответственно.

Фигуранты признаны виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти с использованием предмета в качестве оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Дело о нападении на офис "Единой России"

Речь идет о нападении на офис "Единой России" 30 января 2018 года в Ховрино, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение дымовую шашку. Видео акции позднее появилось в интернете.

Мифтахов заявлял, что не признает вину и что ему "фабрикуют дело за политические взгляды". Двое других фигурантов признали вину, однако не подтвердили участие Мифтахова в акции.

Следствие заявляло, что бывший аспирант МГУ "является активным членом незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона", ставящего своей целью неконституционную смену власти путем организации в Москве массовых беспорядков по сценарию оранжевых революций".

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля 2019 года. По данным осведомленного источника "Интерфакса", правоохранительные органы вышли на молодого человека в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января 2019 года.

После этого, 7 февраля, Мифтахов был освобожден без предъявления обвинения, однако его сразу задержали по делу о хулиганстве.

В 2018 году Мифтахов был приговорен к штрафу в 45 тыс. руб. по делу о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Дело бывшего аспиранта МГУ получило резонанс, в его поддержку была развернута кампания активистами студенческого сообщества.