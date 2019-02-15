Аспиранту МГУ Мифтахову предъявлено обвинение в хулиганстве

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в хулиганстве аспиранту МГУ Азату Мифтахову, арестованному по делу о нападении на офис "Единой России" в столичном Ховрине, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Сидоркина.

"Сегодня Азату было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Вину по предъявленному обвинению он не признает", - сказала Сидоркина агентству в пятницу.

По ее словам, сейчас Мифтахов находится в московском СИЗО-5 ("Водник"). "На условия он не жалуется", - отметила адвокат.

Сидоркина также сообщила, что направила апелляционную жалобу на постановление о заключение Мифтахова под стражу. Головинский суд Москвы в минувший вторник отправил аспиранта МГУ под арест до 7 марта.

Следствие попросило заключить молодого человека под стражу в рамках расследования уголовного дела о нападении на офис партии "Единая России" в столичном районе Ховрино в январе 2018 года, когда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер (в результате инцидента никто не пострадал).

Как сообщалось, изначально дело было возбуждено по факту вандализма (ч. 1 ст. 214 УК РФ) - им занималось дознание, которое в прошлом году приостановило производство. 7 февраля расследование после решения прокуратуры о его возобновлении было передано в вышестоящее подразделение полиции - следственное управление УВД по Северному административному округу, которое изменило его квалификацию.

Мифтахов заявлял, что отрицает свою причастность к преступлению и что ему "фабрикуют дело за политические взгляды".

По версии следствия, аспирант "является активным членом незарегистрированного леворадикального анархического движения "Народная самооборона", ставящего своей целью неконституционную смену власти путем организации в Москве массовых беспорядков по сценарию оранжевых революций".

Сидоркина заявляла, что на процедуре опознания один из участников следственных действий подтвердил свою причастность к расследуемым событиям, но не узнал Мифтахова, а в основу подозрения молодого человека следствие положило показания другого, засекреченного свидетеля. При этом, по мнению адвоката, показания засекреченного свидетеля "не дают оснований полагать, что он (Мифтахов - ИФ) причастен к вмененным ему действиям.

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах стало известно 1 февраля. По данным осведомленного источника "Интерфакса", правоохранительные органы вышли на молодого человека в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

После этого, 7 февраля, Мифтахов был освобожден без предъявления обвинения, после чего его сразу задержали по делу о хулиганстве. В рамках дела, по которому он был задержан сначала, молодой человек остался в статусе подозреваемого в "незаконном изготовлении взрывчатых веществ" (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).