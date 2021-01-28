Абдулмумин Гаджиев не признал вину в финансировании терроризма

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Южном окружном военном суде трое обвиняемых в финансировании терроризма из Дагестана не признали вину, сообщил представитель суда. Подсудимые - редактор отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов.

Следующее заседание по их делу назначено на 3 февраля. Процесс начался 21 января.

Всех троих фигурантов задержали 14 июня 2019 года по подозрению в финансировании террористической деятельности. Вскоре они были арестованы.

Следствие считает, что некий Исраил Ахмеднабиев в 2009 году присоединился к террористической организации и в том же году объединился с Гаджиевым, Ризвановым, Тамбиевым и другими неустановленными лицами, и они организовали сбор средств в благотворительные фонды.

Жертвователи думали, что посылают деньги на сирот, тяжелобольных, строительство мечети и помощь сирийским беженцам, установило следствие. На самом деле деньги шли на финансирование терроризма. Всего, по оценкам СК, подозреваемые собрали не меньше 68 000 000 рублей, $200 000 48 000 турецких лир.

Гаджиев опубликовал ряд статей с призывом жертвовать деньги в созданные ими фонды, уточняет следствие. Его также обвиняют в попытке воздействовать на сознание людей с целью вовлечения их в террористическую организацию.

Ахмеднабиев объявлен в международный розыск. Остальных фигурантов судят по ч.2 ст.282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч.4 ст.205.1 (организация финансирования терроризма) УК.

21 июня 2019 года три дагестанских еженедельника вышли с одинаково оформленной первой полосой с лозунгом "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

В декабре 2019 года журналист пожаловался в Европейский суд по правам человека на необоснованный арест, долгое содержание под стражей и преследование за журналистскую работу. К тому моменту его сторонники получили свыше 400 отказов в проведении митингов в его поддержку Дагестане.