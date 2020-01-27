Российские журналисты потребовали освободить редактора дагестанской газеты "Черновик"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов, журналисты Олег Кашин, Максим Шевченко и другие записали видеообращение с требованием отпустить из-под ареста редактора отдела религии дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Его обвиняют в финансировании терроризма.

Они считают Гаджиева "абсурдно арестованным" и призывают главу Дагестана Владимира Васильева вмешаться в ситуацию, рассказал "Интерфаксу" главный редактор "Черновика" Маирбек Агаев.

Авторы обращения считают, что поводом для преследования Гаджиева стало интервью, которое он взял у человека, обвиненного в терроризме, и что показания против него были даны под пытками. Они также отмечают, что в ряде регионов обвинения в финансировании терроризма предъявляют тем, кто не нравится местным чиновникам или силовикам.

В записи приняли участие главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, главный редактор "Проекта" Роман Баданин, главред "Медузы" Иван Колпаков, шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев, журналисты "Эха Москвы", "Коммерсанта", "Ведомостей", "Новой газеты" и некоторые другие.

Гаджиева и еще двух жителей Дагестана задержали 14 июня 2019 года, а 18 июня суд в Махачкале арестовал Гаджиева по подозрению в финансировании терроризма. Вину он не признает. Редакция его поддерживает.

21 июня 2019 года три дагестанских еженедельника вышли с одинаково оформленной первой полосой с лозунгом "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Бывший председатель Совета по правам человека Михаил Федотов попросил глав СКР, Генпрокуратуры и Дагестана взять под личный контроль дело журналиста.

В декабре 2019 года Гаджиев пожаловался в Европейский суд по правам человека на необоснованный арест, долгое содержание под стражей и преследование за журналистскую работу.

Кроме того, активисты получили свыше 400 отказов в проведении митингов в поддержку Гаджиева в Дагестане.