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Три еженедельника в Дагестане выпустили номера в поддержку арестованного журналиста "Черновика"

На первых полосах этих газет стоит надпись "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев".

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Дагестане независимые еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаково оформленной первой полосой с надписью "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". Это акция в поддержку арестованного редактора отдела "Религия" газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, сообщил главред "Черновика" Маирбек Агаев.

Он напомнил, что Гаджиева "абсурдно обвинили в финансировании терроризма".

По словам Агаева, общий тираж трех газет составил около 20 тысяч экземпляров ("Черновик" - 9 тысяч, "Новое дело" - 8 тысяч, "Свободная республика" - 2 510), а совокупная интернет аудитория составила около 100 тысяч человек.

"Тем, кто к нам приходит в редакцию, раздаем газеты бесплатно. Мы промониторили ситуацию с продажей газет, и в настоящее время могу сказать, что все номера практически уже с утра были раскуплены", - сказал он.

Гаджиева и еще двоих жителей Дагестана задержали 14 июня. Его арестовали по обвинению в участии в террористической организации и финансировании терроризма.

10 июня газеты "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК впервые в своей истории вышли с одинаковой первой полосой, посвященной аресту журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в сбыте и производстве наркотиков. Редакции назвали доказательства его вины неубедительными и потребовали проверить действия сотрудников МВД. Позднее обвинения с журналиста были сняты.

Дагестан Черновик терроризм Абдулмумин Гаджиев

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