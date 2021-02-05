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Церковный фонд откроет в Москве садик для детей мигрантов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники церковного фонда помощи "Рядом дом" планируют организовать бесплатный детский сад для детей мигрантов, сообщает синодальный Отдел по благотворительности РПЦ. Фонд также собирается снимать жилье для мигрантов, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Организатор фонда священний Дионисий Гришков на круглом столе рассказал, что организация в 2017 году решила работать с приезжими. Сначала им хотели рассказывать о христианстве.

"Но потом стало очевидно, что у тех людей, с которыми мы общались, не было духовных вопросов, потому что эти люди находились в очень сложной жизненной ситуации. Действительно, когда человеку нечего есть, очень сложно ему что-то говорить и объяснять, ему нужна конкретная помощь, дела. Тогда у нас возникла мысль создать церковное объединение для помощи мигрантам в тех бедах, в которых они оказывались", - рассказал он.

В 2018 году был запущен первый проект фонда - первая в Москве бесплатная школа русского языка для детей мигрантов. Сначала занятия там проводились раз в неделю, теперь три раза в неделю для шести групп и по шести направлениям.

В 2019 году фонд запустил проект "Медицинский кабинет". При поддержке Федерального агентства по делам национальностей удалось оплатить несколько дорогостоящих операций для мигрантов, и теперь три-четыре раза в месяц делаются плановые операции на регулярной основе.

В 2020 году, в период пандемии, фонд начал регулярно раздавать мигрантам продуктовые наборы, а теперь к ним добавятся вещи и лекарства.

Москва РПЦ Дионисий Гришков Рядом дом

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