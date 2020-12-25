Больше половины россиян поддержали идею акциза на найм мигрантов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Предложение вице-премьера правительства РФ Юрия Трутнева ввести акцизы для компаний за привлечение трудовых мигрантов на новые проекты поддерживают 52% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Отмечается, что среди россиян в возрасте 45 лет и старше эту идею одобряют 60% респондентов. Исследование показало, что российские мужчины больше, чем женщины поддерживают эту инициативу - 59% и 39% респондентов соответственно.

В свою очередь, каждый пятый россиянин (22%) высказался против предложения Трутнева, среди людей в возрасте до 34 лет эта инициатива пришлась не по душе каждому третьему (34%), отмечают в SuperJob.ru.

Результаты опроса показали, что каждый четвертый россиянин (26%) затрудняется оценить инициативу Трутнева.

Опрос был проведен 25 декабря 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 326 населенных пунктах, во всех федеральных округах.