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Севастополь с 1 февраля снимет основную часть COVID-ограничений

В частности, будут отменены справки для туристов и запрет на ночную работу ресторанов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Основная часть ограничений, введенных в Севастополе из-за распространения коронавируса, будет снята 1 февраля, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Отменяем справки при заселении в гостиницы. С декабря нас об этом просили туристические и гостиничные операторы, было много вопросов по командировочным. Но, тем не менее, все официальные средства размещения в подавляющем числе эти требования соблюдали, что серьезно ограничило в новогодние праздники количество туристов, что для нас было важно и создало дополнительную защиту", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба по вопросу борьбы с коронавирусом в четверг.

По его словам, смягчить ограничения позволяет стабилизация ситуации с распространением инфекции, начало вакцинации и число свободных коек в COVID-госпиталях - 50%. В частности, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, который вернули в начале октября прошлого года, с февраля станет лишь рекомендацией, добавил губернатор.

С 1 февраля отменяется запрет на работу ресторанов с 22:00 до 7:00, введенный в конце октября. Также им разрешено проводить банкеты, но с ограничением числа гостей - не более 15 человек.

Экскурсии на открытом воздухе со следующей недели в Севастополе можно будет проводить без ограничения числа участников, а в музеях - на 30% вместимости. Организаторы уличных спортивных мероприятий могут продавать билеты на половину мест.

Кроме того, как сообщалось ранее, с февраля театры и кинотеатры Севастополя могут возобновить работу с ограничением числа зрителей - до 30%.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: были запрещены массовые мероприятия, ужесточен масочный режим. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 9 тыс. человек, более 300 пациентов умерли. Рекордный для региона суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован на утро 26 января - 102.

Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2021 годаПандемия коронавируса
Севастополь Михаил Развозжаев Коронавирус

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