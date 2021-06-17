Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:02Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

Отели Севастополя будут заселять только привитых или перенесших COVID

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Размещение в гостиницах Севастополя будет возможно только для гостей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенном коронавирусе, заявил губернатор Михаил Развожаев.

"Предлагаю с учетом роста посещаемости, выходных дней в Москве, в гостиницах, в официальных местах размещения расселять только при наличии сертификата вакцинированного, который распечатывается на госуслугах, либо справки о том, что переболел ковидом. Все остальное размещение в гостиницах ограничить", - сказал Развожаев на заседании оперативного штаба в четверг.

В РоссииГубернатор Севастополя привился от коронавирусаЧитать подробнее

При этом он пояснил, что отрицательные результаты теста на коронавирус приниматься не будут, но этот вопрос еще необходимо обсудить с прокуратурой. Развожаев выразил уверенность, что у региона есть полномочия ввести такие ограничения. Людям с серьезными медицинскими противопоказаниями к вакцинации он предложил "ограничиться от туристического путешествия".

Также власти города запрещают работу ресторанов с 23:00 до 08:00, закрывают ночные клубы и караоке-бары, останавливают бронирование отдыха детей в составе групп. Выпускные проведут на открытых территориях школ для каждого класса отдельно.

Эти ограничения рекомендовал принять Роспотребнадзор. По словам руководителя крымского управления ведомства Натальи Пеньковской, без этих мер невозможно контролировать эпидситуацию из-за миграционных процессов и игнорирования масочного режима.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре, их смягчили с 1 февраля 2021 года. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 15 тыс. человек, более 500 пациентов умерли.

Хроника коронавируса. Июнь.

13
Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан14 июня. Дезинфекция кладбища в Фусагасуге, Колумбия.9 июня. Мурал, посвященный врачам борющимся с пандемией COVID-19, в Катманду, Непал.8 июня. Испания начала принимать полностью привитых против от COVID-19 туристов. Путешественники, привитые российскими вакцинами, въехать в страну не смогут.7 июня. Шотландский национальный оркестр провел первый концерт на открытом воздухе, знаменующей возвращение музыкантов к живым публичным выступлениям после пандемии.2 июня. Африка оказалась на пороге третьей волны коронавируса.2 июня. Власти австралийского Мельбурна продлили карантин. Жители могут покинуть дом только по пяти причинам: уход за собой и помощь близким, физические упражнения, работа и покупка продуктов или вакцинация.1 июня. Жители Буэнос-Айреса просят разрешить уроки танго на открытом воздухе.1 июня. Индия является третьей по численности погибших от COVID-19 после США и Бразилии.1 июня. Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов.1 июня. С начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 2 млн человек.1 июня. На Тайване проводится дезинфекция общественного транспорта на фоне всплеска случаев заболевания COVID-19.1 июня. Школьники Дюссельдорфа возвращаются на очные занятия.
Салют в Нью-Йорке в честь вакцинации от коронавируса COVID-19 70% горожан
Хроника 09 января 2020 года – 17 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Михаил Развозжаев Севастополь Коронавирус

Новости по теме

Новости

Американец получил 4 года колонии за передачу взятки экс-помощнице Дворковича

Путин назвал Байдена профессионалом, который ничего не пропускает

Путин назвал Байдена профессионалом, который ничего не пропускает
Пандемия коронавируса

Российские бизнес-ассоциации выступили против принуждения к вакцинации

Российские бизнес-ассоциации выступили против принуждения к вакцинации
Пандемия коронавируса

Кремль заверил, что речи о тотальной обязательной вакцинации не идет

Должникам разрешили сохранять прожиточный минимум при списании негосударственных долгов

Режим ЧС введен во всем Крыму из-за ливня

Минздрав РФ обсуждает платную вакцинацию мигрантов "Спутником Лайт"

Лайнер из Москвы выкатился за пределы полосы в Симферополе из-за дождя

В РФ принят закон о "приземлении" Google и Facebook

Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня

Режим ЧС ввели на востоке Крыма из-за ливня
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');