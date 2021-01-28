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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:49Заразились
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Эпидемиолог спрогнозировал снижение заболеваемости COVID в РФ после стабилизации

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Стабилизация ситуации с коронавирусом в РФ может продлиться около двух месяцев, затем будет снижение заболеваемости. Об этом заявил замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется. (...) Мы предполагаем, что фаза стабилизации продлится в течение примерно двух месяцев, затем можно ожидать постепенное снижение заболеваемости", - сказал Горелов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, на стабилизацию оказывают влияние ряд факторов, включая соблюдение мер предосторожности, снижение социальной активности населения, благодаря чему "цепочки передачи вируса прервались".

"Кроме того, важную роль играет и набирающая обороты массовая вакцинация", - уточнил он.

При этом Горелов сказал, что "пока уровень коллективного иммунитета достаточно низкий".

"Чтобы заболеваемость начала существенно снижаться, должно быть привито хотя бы 60% взрослого не переболевшего населения. Пока этот уровень не будет достигнут, могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости", - сказал он.

По данным оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 тыс. 138 случаев, тогда как по данным на среду в РФ был зафиксирован 17 тыс. 741 новый случай COVID-19.

Как ранее сообщалось, в Москве наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, суточный прирост новых случаев опустился до октябрьских значений.

Роспотребнадзор Александр Горелов коронавирус

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