Эксперт допустил затухание эпидемии COVID-19 в России к апрелю

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вакцинация от COVID-19 в России может приблизить затухание эпидемического процесса примерно на месяц, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов.

"То, что мы наблюдаем (спад заболеваемости - ИФ), - это, скорее всего, навсегда. Это классический эпидемический процесс. Затухания можно ожидать к маю - июню. Вакцинация может сдвинуть этот срок примерно к апрелю", - сказал он "Интерфаксу".

При этом, по мнению ученого, появление новых штаммов, хотя и представляет интерес с научной точки зрения, но на скорость эпидемического процесса не влияет. "Антигенный состав у них один и тот же. Но это интересно с точки зрения дрейфа генов и так далее", - сказал он.

Шестопалов добавил, что так называемый сибирский штамм SARS-CoV-2 уже исследован, каких-то экстраординарных особенностей не выявлено, хотя отличия от других штаммов имеют место.

Он также прокомментировал рекомендацию по поводу ношения масок переболевшими и вакцинированными.

"При любой инфекции есть очень небольшая часть людей, которые, переболев, могут быть носителями вируса. Коронавирус тут не исключение", - отметил эксперт.