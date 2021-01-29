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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
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Эксперт допустил затухание эпидемии COVID-19 в России к апрелю

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вакцинация от COVID-19 в России может приблизить затухание эпидемического процесса примерно на месяц, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов.

"То, что мы наблюдаем (спад заболеваемости - ИФ), - это, скорее всего, навсегда. Это классический эпидемический процесс. Затухания можно ожидать к маю - июню. Вакцинация может сдвинуть этот срок примерно к апрелю", - сказал он "Интерфаксу".

При этом, по мнению ученого, появление новых штаммов, хотя и представляет интерес с научной точки зрения, но на скорость эпидемического процесса не влияет. "Антигенный состав у них один и тот же. Но это интересно с точки зрения дрейфа генов и так далее", - сказал он.

Шестопалов добавил, что так называемый сибирский штамм SARS-CoV-2 уже исследован, каких-то экстраординарных особенностей не выявлено, хотя отличия от других штаммов имеют место.

Он также прокомментировал рекомендацию по поводу ношения масок переболевшими и вакцинированными.

"При любой инфекции есть очень небольшая часть людей, которые, переболев, могут быть носителями вируса. Коронавирус тут не исключение", - отметил эксперт.

Хроника коронавируса. Январь.

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Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 100 866 032 случая. На фото: курьер во время сильного снегопада в Вэйхае, провинция Шаньдун, Китай.
Хроника 09 января 2020 года – 29 января 2021 годаПандемия коронавируса
Александр Шестопалов ФИЦ ФТМ Коронавирус

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