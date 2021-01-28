Путин заявил о постепенном отступлении пандемии в РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские власти эффективно борются с коронавирусом, пандемия в стране постепенно отступает, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Объективные данные, о которых мы знаем, говорят о том, что действия, предпринимаемые нами по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной, соответствуют уровню угроз, которая она представляет для наших граждан. И в целом дают положительные результаты. Пандемия, действительно, постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Летальность в связи с заболеванием по сравнению с другими странами ниже, добавил президент. "На 100 тыс. населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах. Но я, говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно", - сказал Путин.

Необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, регионам иметь резервы коечного фонда и необходимых средств для борьбы с ковидом, включая средства индивидуальной защиты и медпрепараты, подчеркнул глава государства.

"То же самое касается и транспорта. Мы должны действовать очень аккуратно, помогая и гражданам, экономике", - сказал он.

"Что касается борьбы с пандемией, я просил бы вас работать слаженно и на федеральном, и на региональном уровне, сопоставляя все наши действия с уровнем угроз, которые сохраняются на сегодняшний день", - обратился Путин к членам правительства.

По данным оперштаба на четверг, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 19 138 случаев. За минувшие сутки по выздоровлении были выписаны 26 775 человек.