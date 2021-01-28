Мособлсуд оставил Навального под стражей до 15 февраля

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Московский областной суд в четверг признал законным заключение под стражу на 30 суток оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию.

Таким образом, Навальный будет находиться в СИЗО до 15 февраля. Мособлсуд не нашел оснований для его освобождения, на чем настаивала защита.

Защита Навального в Мособлсуде указала, что судом первой инстанции, который проходил в отделе полиции, были нарушены сразу несколько основополагающих принципов - тайна совещательной комнаты, гласность, независимость суда, а также право на защиту и принцип равенства сторон.

Навальный потребовал "немедленно его отпустить". "Здесь, все это - одно большое нарушение закона. (...) То, что произошло - просто невозможно. Я подумал, что это программа "розыгрыш". (...) Как задержанный может находиться в СИЗО?" - заявил оппозиционер в судебном заседании.

В свою очередь представители прокуратуры и подмосковной полиции настаивали, что никаких нарушений закона в отношении Навального допущено не было, а рассмотрение представления полиции в помещении отдела "не свидетельствует об умалении независимости суда".

"Скрывшийся от контроля и с места жительства осужденный может быть задержан на 48 часов, данный срок может быть продлен до 30 суток. (...) Полагаю, что решение Химкинского городского суда следует оставить без изменений", - сказал прокурор. Он также отметил, что несогласие с решением суда не свидетельствует о его незаконности.

17 января Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" сразу по возвращении из Германии, где он находился на лечении и реабилитации. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции арестовал его до 15 февраля.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому делу "Ив Роше", которым он признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств.