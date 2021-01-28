Защита обратится в ЕСПЧ в связи с заключением Навального под стражу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Защита Алексея Навального продолжит добиваться освобождения оппозиционера, намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

"Пойдем и в кассацию, и ЕСПЧ, везде пойдем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В четверг Мособлсуд признал законным заключение Навального под стражу до 15 февраля. Сам Навальный заявил, что не удивлен этим решением. "Мне еще до суда все было понятно", - сказал он, отвечая на вопрос судьи, понятно ли ему решение апелляционной инстанции.

По словам адвоката Ольги Михайловой, "особых надежд на освобождение Навального никто не питал". При этом адвокат надеется, что ЕСПЧ встанет на их сторону, так как считает, что в отношении ее подзащитного были нарушены целый ряд статей Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в том числе право на свободу и на справедливое судебное разбирательство.

17 января Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" сразу по возвращении из Германии, где он находился на лечении и реабилитации. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции арестовал его до 15 февраля.

Ранее, 29 декабря 2020 года, ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому делу Ив Роше, которым он признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств.