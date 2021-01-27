Полиция провела 15 обысков по делу о нарушении санитарных правил 23 января

Обыск в офисе ФБК Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в среду провели масштабные обыски у порядка 10 участников акции 23 января в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По данным представителей оппозиционеров, в общей сложности прошло 15 обысков, в том числе по месту жительства оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега. Кроме них полицейские обыскали студию канала "Навальный.Live", московский офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) и квартиру юриста ФБК Любови Соболь.

Обыски проходили в квартире пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Последних привезли по месту жительства из спецприемника, где они отбывают административные аресты. После обыска Ярмыш была допрошена в качестве свидетеля по делу.

Также обыски проводились у координатора московского штаба ФБК Олега Степанова, участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной, муниципального депутата по Басманному району Москвы Люси Штейн, а также у главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой. Обыск прошел также у главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова.

В ходе обысков сотрудники полиции изымали технику: телефоны, компьютеры и флэш-накопители.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, в так называемом "ковидном деле" пока нет фигурантов. "Дело возбуждено по факту выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм на акции".

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции полиция Москвы возбудила дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)". По данным МВД, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".