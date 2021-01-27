Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

Полиция провела 15 обысков по делу о нарушении санитарных правил 23 января

Полиция провела 15 обысков по делу о нарушении санитарных правил 23 января
Обыск в офисе ФБК
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в среду провели масштабные обыски у порядка 10 участников акции 23 января в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По данным представителей оппозиционеров, в общей сложности прошло 15 обысков, в том числе по месту жительства оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега. Кроме них полицейские обыскали студию канала "Навальный.Live", московский офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) и квартиру юриста ФБК Любови Соболь.

В РоссииВ квартиру Навального пришли с обыскамиВ квартиру Навального пришли с обыскамиЧитать подробнее

Обыски проходили в квартире пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Последних привезли по месту жительства из спецприемника, где они отбывают административные аресты. После обыска Ярмыш была допрошена в качестве свидетеля по делу.

Также обыски проводились у координатора московского штаба ФБК Олега Степанова, участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной, муниципального депутата по Басманному району Москвы Люси Штейн, а также у главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой. Обыск прошел также у главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова.

В ходе обысков сотрудники полиции изымали технику: телефоны, компьютеры и флэш-накопители.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, в так называемом "ковидном деле" пока нет фигурантов. "Дело возбуждено по факту выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм на акции".

"Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции полиция Москвы возбудила дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)". По данным МВД, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

Москва Алексей Навальный Юлия Навальная Любовь Соболь Кира Ярмыш Георгий Албуров Мария Алехина Люся Штейн Олег Степанов Анастасия Васильева Сергей Смирнов

Новости

Адвокат из Китая арестован в Петербурге за похищение соотечественников и разбой

Главред "Медиазоны" сообщил об обыске в квартире по месту прописки

Что произошло за день: среда, 27 января

"Аэрофлот" убрал из расписания ряд международных рейсов до конца апреля

"Аэрофлот" убрал из расписания ряд международных рейсов до конца апреля

Проекты "Радио Свобода" и его гендиректор оштрафованы на 1,1 млн руб.

Восьмимесячный эксперимент имитации полета на Луну начнется в РФ в июне

Восьмимесячный эксперимент имитации полета на Луну начнется в РФ в июне

Школы РФ смогут сами решить, продлевать ли учебу из-за карантина

Школы РФ смогут сами решить, продлевать ли учебу из-за карантина

Все основные соцсети оштрафуют за призыв детей на митинги

Пандемия коронавируса

В Думе призвали регионы РФ не торопиться с отменой масочного режима

В Думе призвали регионы РФ не торопиться с отменой масочного режима

Дефицит ликвидности банковского сектора РФ превысил 1 трлн рублей

Дефицит ликвидности банковского сектора РФ превысил 1 трлн рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');