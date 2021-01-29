Задержан директор филиала "Водоканала Петербурга"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан руководитель филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" - дирекции по строительству (ЦРиП) - Максим Кузнецов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его данным, в отношении Кузнецова его отношении возбуждены три уголовных дела о злоупотреблении полномочий с ущербом в 5,8 млн рублей.

По версии следствия, Кузнецов дал своему заместителю Ковтуненко указание получать с руководителей подведомственных управлений часть от премиальных выплат за непривлечение к дисциплинарной ответственности с последующим увольнением. Исполняя указание, Ковтуненко ежемесячно с середины ноября 2019 года по февраль 2020-го собирал у сотрудников, копил у себя, а после передавал Кузнецову деньги. Всего он так передал 5,8 млн рублей, рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, Кузнецов обратил полученные деньги в свою пользу, причинив таким образом имущественный вред ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Подследственного оставили на свободе под подписку о невыезде, рассказал собеседник агентства.

Следствие устанавливает возможных соучастников Кузнецова.

Официальным подтверждением следственных органов по данной ситуации "Интерфакс" пока не располагает.