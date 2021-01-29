Баланова из "Газпром-Медиа" станет гендиректором "Национальной медиа группы"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором "Национальной медиа группы" (НМГ) станет бывший первый замглавы "Газпром-медиа" Светлана Баланова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НМГ.

5 февраля Ольга Паскина покидает пост гендиректора НМГ "после пяти лет успешной работы и реализации стратегии", сообщили в НМГ. Новым генеральным директором холдинга станет Светлана Баланова.

Ранее источник на медиарынке сообщил "Интерфаксу", что Паскина уходит со своего поста.

Баланова ранее была первым заместителем генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг". Ранее на протяжении 8 лет она возглавляла ИТ-сервисную компанию IBS, говорится в сообщении.

В НМГ отметили, что за годы работы Паскиной в рамках реализации стратегии был сформирован диверсифицированный портфель активов с присутствием во всех сегментах медиа. По данным компании, ее выручка увеличилась с 14,4 млрд рублей в 2015 году до 68,9 млрд рублей в 2020 году, а сам холдинг стал лидером по телевизионной аудитории в России с общей долей просмотра 26%

"Я горжусь тем, что по результатам пятилетней командной работы НМГ стала лидирующим медийным холдингом в стране. Это компания про людей, про творческий продукт, про единение с огромным потенциалом на успех. Я благодарна акционерам и совету директоров за доверие и возможность реализовывать и творить на протяжении всех этих лет. Моя команда всегда была для меня источником силы, вдохновения и залогом успеха и за это спасибо каждому" - сказала Паскина, чьи слова привели в пресс-службе НМГ.

В свою очередь Баланова сообщила, что "рада присоединиться к яркой и успешной команде НМГ". "Надеюсь, что мои знания и опыт помогут компании достичь новых высот", - сказала она.

Активы НМГ

ЗАО "Национальная Медиа Группа" – крупнейший российский частный медиахолдинг, управляет диверсифицированным портфелем активов в области производства, дистрибуции и монетизации информационного и развлекательного контента во всех средах потребления.

В числе ключевых активов холдинга: эфирные телеканалы – РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ "Известия" (в составе портала IZ.RU, газеты "Известия", телеканала "Известия", новостных служб телеканалов РЕН ТВ и Пятый); газеты – "Спорт-Экспресс", "Metro-Петербург".

Группа владеет блокирующим пакетом акций "Первого канала" (29%). НМГ управляет вещанием на территории РФ международных телеканалов Discovery Channel, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, а также Fox, National Geographic и UFC (в составе "Медиа-Телеком", совместного предприятия НМГ с ПАО "Ростелеком").

В декабре 2018 года НМГ в консорциуме с ВТБ Капитал успешно закрыла сделку по покупке 75% "СТС Медиа". В начале сентября 2020 года стало известно, что НМГ стала оператором американского видеосервиса Netflix в России.