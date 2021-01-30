Трех человек исключили из вуза Астрахани за участие в акции 23 января

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Трое студентов были отчислены из Астраханского государственного университета (АГУ) после несогласованной акции 23 января, сообщил ректор вуза Константин Маркелов в соцсети "ВКонтакте" в субботу.

"После событий 23 января несколько студентов нашего университета были наказаны в административном порядке и руководство университета, совместно со студенческим самоуправлением, были вынуждены принять решение об отчислении троих студентов", - написал он в группе "Прямая линия с ректором АГУ".

Ректор университета отметил, что студенты нарушили правила внутреннего распорядка вуза, приняв участие в несогласованной акции.

Как сообщалось, по данным администрации губернатора региона, в акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Астрахани приняли участие более 400 человек.