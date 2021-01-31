Полицейский в Петербурге достал оружие, успокаивая агрессивных протестующих

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Полицейский в Петербурге достал табельное оружие, после того как агрессивные участники несогласованной акции создали очевидную угрозу здоровью сотрудника полиции, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

"В целях пресечения указанных действий он в соответствии с законом "О полиции" обнажил табельное оружие. Это возымело эффект, противоправные действия прекратились", - сообщили в главке.

По факту применения насилия в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

Ранее местные СМИ опубликовали видео, на котором зафиксировано, как сотрудник полиции на Сенной площади в ответ на агрессию участников акции протеста вынул табельное оружие.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подчеркнули, что действия сотрудника полиции "были обоснованы и законны".

В связи с произошедшим было возбуждено еще одно уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти 31 января. Это уже второе дело, которое завели по факту насилия к правоохранителям на несогласованной акции. Так, один из протестующих на Пионерской площади несколько раз ударил кулаком росгвардейца. Мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

Как сообщал источник "Интерфакса", на воскресной акции в Петербурге имели место три случая нападения протестующих на сотрудников правоохранительных органов. Все инциденты подпадают под статью УК РФ.

В воскресенье в Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. Аналогичные акции прошли в регионах страны и 23 января.