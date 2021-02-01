Омбудсмен Петербурга оценил численность воскресной акции в 7 тыс. человек

По его данным, более тысячи протестующих задержаны

Протестующие в Санкт-Петербурге 31 января 2021 года Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В несогласованной протестной акции 31 января в Санкт-Петербурге участвовали не менее 7 тысяч человек, более тысячи из них были задержаны, сообщает аппарат уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

"По предварительным данным (на 22:00 31 января), в акции участвовало не менее семи тысяч человек, более тысячи задержано", - следует из сообщения.

Представители омбудсмена наблюдали за соблюдением прав человека в ходе акции, отмечает аппарат.

Как ранее сообщалось, петербургские суды уже вечером после акции рассмотрели несколько десятков материалов в отношении задержанных в ходе протестов. Более 20 человек арестованы на сроки от двух до десяти суток. Судя по сообщениям в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, рассмотрение дел в отношении задержанных на акции продолжалось почти до часа ночи.

В воскресенье в Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального, арестованного после возвращения в страну. Аналогичные акции прошли в регионах страны и 23 января.

В протестах 23 января в Санкт-Петербурге, как сообщал аппарат омбудсмена ранее, одновременно принимали участие до 10 тыс. человек.