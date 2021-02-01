На сибирячку завели дело по "дадинской статье" за акции в поддержку хабаровчан

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирске Центральный суд поместил под домашний арест до 30 марта Яну Дробноход, которая стала подозреваемой по "дадинской статье" 212.1 УК - о неоднократном нарушении порядка проведения массовых акций. Как уточнили в суде, следователи МВД просили Дробноход арестовать.

Активистка с лета проводит одиночные пикеты и другие акции в поддержку протестов в Хабаровске и арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Как напоминает "Новосибирск онлайн", ее за это не раз штрафовали, и общая сумма штрафов превысила 300 000 рублей.

В последний раз Дробноход задержали 30 января на серии одиночных пикетов солидарности с Хабаровском.

У Яны Дробноход трое детей, двое из них — несовершеннолетние.