Кассация отклонила жалобу осужденного по "дадинской статье" Котова

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор активисту Константину Котову, осужденному на полтора года лишения свободы по так называемой "дадинской статье". Об этом сообщили в суде.

Котов был задержан в числе других фигурантов "дела 27 июля" о массовых беспорядках в дни несогласованных акций в Москве. Задержан он был 10 августа в день согласованого митинга за честные выборы в Мосгордуму. Ему вменили уголовную статью 212.1, которая вводит уголовную ответственность за неоднократные нарушения на митингах. Статью называют "дадинской" по имени первого осужденного по ней - Ильдара Дадина.

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы признал Котова виновным по этой статье и приговорил к четырем годам колонии. Свидетели обвинения - 13 полицейских - заявили, что подсудимый участвовал в несогласованной акции 10 августа, кричал лозунги и давал интервью. Телеканал "Дождь" нашел запись задержания Котова и сообщил, что на видео Котов вышел из метро, ничего не скандируя, и уже через полминуты был задержан.

Мосгорсуд 14 октября признал приговор законным.

Конституционный суд России 27 января опубликовал определение по жалобе Котова, определив пересмотреть судебные решения в отношении активиста.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта, рассмотрев жалобы защиты Котова и представление Генпрокуратуры на приговор, отказался прекращать его дело либо смягчать наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Мосгорсуд 20 апреля по итогам апелляционного пересмотра дела Котова смягчил ему наказание до полутора лет колонии общего режима.