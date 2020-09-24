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Кассация отклонила жалобу осужденного по "дадинской статье" Котова

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор активисту Константину Котову, осужденному на полтора года лишения свободы по так называемой "дадинской статье". Об этом сообщили в суде.

Протесты в Москве

Котов был задержан в числе других фигурантов "дела 27 июля" о массовых беспорядках в дни несогласованных акций в Москве. Задержан он был 10 августа в день согласованого митинга за честные выборы в Мосгордуму. Ему вменили уголовную статью 212.1, которая вводит уголовную ответственность за неоднократные нарушения на митингах. Статью называют "дадинской" по имени первого осужденного по ней - Ильдара Дадина.

В сентябре 2019 года Тверской суд Москвы признал Котова виновным по этой статье и приговорил к четырем годам колонии. Свидетели обвинения - 13 полицейских - заявили, что подсудимый участвовал в несогласованной акции 10 августа, кричал лозунги и давал интервью. Телеканал "Дождь" нашел запись задержания Котова и сообщил, что на видео Котов вышел из метро, ничего не скандируя, и уже через полминуты был задержан.

Мосгорсуд 14 октября признал приговор законным.

Конституционный суд России 27 января опубликовал определение по жалобе Котова, определив пересмотреть судебные решения в отношении активиста.

Второй кассационный суд общей юрисдикции 2 марта, рассмотрев жалобы защиты Котова и представление Генпрокуратуры на приговор, отказался прекращать его дело либо смягчать наказание и направил уголовное дело на новое рассмотрение апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Мосгорсуд 20 апреля по итогам апелляционного пересмотра дела Котова смягчил ему наказание до полутора лет колонии общего режима.

Константин Котов Москва Мосгордума Конституционны суд Мосгорсуд Тверской суд Ильдар Дадин

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