Минюст попросят декриминализовать мирные митинги

Правозащитники также предложат разрешить проводить спонтанные акции без согласований

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правозащитники, в том числе исполнительный директор правозащитного центра "Мемориал" Анна Добровольская, призовут Минюст отказаться от практики привлечения участников мирных несогласованных митингов к уголовной ответственности, в том числе по "дадинской статье".

Обращение будет направлено в министерство позднее на этой неделе, его копия есть у "Интерфакса".

"Было бы полезно обсудить возможность принятия властями России следующих мер: полностью декриминализировать участие в мирных митингах, даже несогласованных с властями, отменить положения законодательства, позволяющие привлекать к уголовной ответственности за неоднократное участие в несогласованных публичных мероприятиях", - говорится в их заявлении.

По мнению правозащитников, нужно "расширить список ситуаций, в которых публичные мероприятия могут проходить без согласования с властями" и ввести в законодательство понятие "спонтанное публичное мероприятие". Такие спонтанные акции по закону нужно разрешить проводить без согласования, как и мероприятия с небольшим количеством участников, не "предполагающие перекрытия дорог и иных серьезных изменений в функционировании города".

Они также призовут отказаться от признания серии одиночных пикетов единой акцией, требующей согласования. Кроме того, они попросят снизить штрафы и не назначать административные аресты за участие в несогласованных публичных мероприятиях.

Правозащитники призывают отменить необоснованные федеральные и региональные запреты на проведение публичных мероприятий на определенных территориях, например, на Красной площади или рядом со зданиями судов. Они просят исключить возможность считать акцию несогласованной, только если был пропущен срок для подачи уведомления.

Еще они попросят публиковать статистику о количестве поданных уведомлений о проведении акций и количестве согласованных и не согласованных властями акций.

Правозащитники предложат министерству создать экспертную группу для обсуждения этих предложений и включить их представителей в эту группу.

Обращение было составлено в связи с решением комитета министров Совета Европы, опубликованным в сентябре по ходу исполнения постановления ЕСПЧ о "системных проблемах с правом на свободу собраний в России". В решении комитета министров СЕ содержались многие из этих предложений, в частности, о декриминализации участия в мирных несогласованных митингах, отказе от признания нескольких пикетов массовой акцией, ограничении возможностей региональных властей влиять на организацию митинга.

Оно будет адресовано заместителю министра юстиции, уполномоченному России при ЕСПЧ Михаилу Гальперину.

Кроме Добровольской, обращение подписали координатор "ОВД-Инфо" Леонид Драбкин, исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астраханцева, директор фонда "Общественный вердикт" Наталья Таубина, глава "Апологии протеста" Алексей Глухов и другие.