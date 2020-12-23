Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина у здания Тверского суда Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину к двум годам условно за неоднократное нарушение правил проведения митингов по "дадинской" статье, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

Кроме того, суд назначил Галяминой испытательный срок на два года, а также оставил меру пресечения в виде подписки о невыезде до вступления приговора в силу.

Адвокат Михаил Бирюков сообщил "Интерфаксу" о намерении обжаловать приговор.

Прокурор просил приговорить Галямину к трем годам колонии общего режима.

Поддержать Галямину к суду пришло несколько сотен человек. Сама депутат приехала на приговор с сумкой и вещами в случае изменения ей меры пресечения на арест до вступления приговора в законную силу.

В свою очередь сотрудники полиции усилили меры безопасности вокруг здания суда, а также выставили металлические ограждения.

В связи с эпидемиологической обстановкой в суд на оглашение приговора пустили только участников процесса и ограниченное количество представителей прессы.

Как сообщалось, на прошлой неделе в ходе судебных прений прокурор попросил суд назначить Галяминой наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении муниципального депутата было возбуждено в конце июля этого года.

По данным следствия, в начале июля 2020 года "Галямина разместила в сети интернет и социальных сетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек". Кроме того, за последние полгода вступили в силу два решения об административных штрафах, назначенных депутату за акции протеста летом 2019 года - этого достаточно для возбуждения уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Сама депутат считает дело политически мотивированным и препятствующим ее деятельности как избранного депутата.

"Дадинская" статья

Статья 212.1 УК РФ получила известность как "дадинская" - по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней к реальному лишению свободы.

Приговор активисту был отменен в 2017 году после постановления КС по его жалобе, который, в частности, указал, что наступление уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, "мотивированной одной лишь неоднократностью правонарушения, выходит за границы конституционной допустимости уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина".

Кроме того, КС отметил, что реальное лишение свободы при применении указанной статьи для впервые совершившего преступление может применяться только в случае установления общественной опасности проступка и утраты публичным мероприятием мирного характера.