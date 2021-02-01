Путин поручил Генпрокуратуре проверить данные о пытках подследственных

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 июня проверить данные об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел, о которых ему в декабре сообщил член Совета по правам человека Николай Сванидзе.

Сванидзе тогда сказал, что пытки подследственных стали нормой, в частности, в пример он привел фигурантов дела "Нового величия". Обвиняемые в создании экстремистского сообщества ради свержения конституционного строя говорили, что из них пытками выбивали признания. Их защита говорила, что их провоцировали внедренные в организацию сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, Путин также поручил Минюсту совместно с Общественной палатой и Роспотребнадзором к марту принять меры для обеспечения порядка посещения учреждений уголовно-исполнительной системы членами общественных наблюдательных комиссий в условиях пандемии.