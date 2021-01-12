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Двум фигурантам дела "Нового величия" уменьшили срок на три месяца

Двум фигурантам дела "Нового величия" уменьшили срок на три месяца
Руслан Костыленков
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Московский городской суд смягчил наказание фигурантам так называемого дела Нового величия, признанных виновными в создании экстремистского сообщества, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Приговор Люблинского суда Москвы от 6 августа 2020 года – отменить, назначить Костыленкову 6 лет 9 месяцев, Карамзину назначить 6 лет 3 месяца (...)", - оглашает решение судья во вторник.

Таким образом, Мосгорсуд снизил срок наказания Костыленкову и Карамзину на 3 месяца.

Остальным фигурантам приговор оставлен без изменений.

Защита намерена добиваться оправдательного приговора в кассационном суде и ЕСПЧ, об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.

Как сообщалось, 6 августа Люблинский суд Москвы приговорил к наказанию от четырех лет лишения свободы условно до семи лет колонии семерых фигурантов дела "Нового величия". Все семеро были признаны виновными в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ).

Приговор был обжалован не только стороной защиты, но и прокуратурой. Согласно представлению прокуратуры, оспаривается техническая ошибка – "в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания".

Выводы следствия

Как установило следствие, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждала, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило приговорить подсудимых к срокам от четырех лет лишения свободы условно до 7,5 лет колонии общего режима. Защита просила об оправдательном приговоре.

Параллельно с "основным" делом Люблинский суд рассматривает дело Павла Ребровского, ранее признавшего вину и заключившего сделку со следствием, но впоследствии отказавшегося от нее. В конце октября его приговорили к шести годам колонии общего режима.

Еще один фигурант дела "Нового величия", признавший вину - Рустам Рустамов - ранее был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Подсудимый в рамках "основного" дела Сергей Гаврилов в октябре 2019 года сбежал из-под домашнего ареста, после чего суд объявил его в розыск и изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно. Как утверждали СМИ, в настоящее время Гаврилов находится на Украине.

Москва Новое Величие

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