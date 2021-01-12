Судье по делу "Нового величия" вынесено частное определение

Оно вынесено за нарушения процессуального закона

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Московский городской суд вынес частное определение судье Люблинского суда по делу так называемого Нового величия за нарушения процессуального закона.

"В адрес судьи районного суда вынесено частное определение за допущенные нарушения процессуального закона", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Как пояснил адвокат одного из фигурантов Леонид Соловьев, судья Люблинского суда Александр Маслов в приговоре не указал срок измерения наказания для Анны Павликовой и Марии Дубовик.

Ранее во вторник сообщалось, что Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции и назначил фигурантам новое наказание.

Мосгорсуд снизил срок наказания Костыленкову и Карамзину на 3 месяца. Кроме того, суд сократил условное наказание Максиму Рощину с 6,5 лет до 6 лет лишения свободы условно.

Остальным фигурантам приговор оставлен без изменений. Защита намерена дальше добиваться оправдательного приговора в кассационном суде и ЕСПЧ. Об этом заявил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев.

Дело "Нового величия"

Как сообщалось, 6 августа Люблинский суд Москвы приговорил к наказанию от четырех лет лишения свободы условно до семи лет колонии семерых фигурантов дела "Нового величия". Все семеро были признаны виновными в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ).

Приговор был обжалован не только стороной защиты, но и прокуратурой. Согласно представлению прокуратуры, оспаривается техническая ошибка - "в отношении нескольких осужденных в приговоре допущена техническая ошибка в измерительной единице при назначении наказания".

Как установило следствие, активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждала, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило приговорить подсудимых к срокам от четырех лет лишения свободы условно до 7,5 лет колонии общего режима. Защита просила об оправдательном приговоре.

Параллельно с "основным" делом Люблинский суд рассматривает дело Павла Ребровского, ранее признавшего вину и заключившего сделку со следствием, но впоследствии отказавшегося от нее. В конце октября его приговорили к шести годам колонии общего режима.

Еще один фигурант дела "Нового величия", признавший вину - Рустам Рустамов - ранее был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Подсудимый в рамках "основного" дела Сергей Гаврилов в октябре 2019 года сбежал из-под домашнего ареста, после чего суд объявил его в розыск и изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно. Как утверждали СМИ, в настоящее время Гаврилов находится на Украине.