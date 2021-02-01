Соратник Сергия отказался давать показания по делу экс-схимонаха

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Следователь из Москвы приезжал в екатеринбургский спецприемник к арестованному соратнику бывшего схиигумена Сергия (Романова) Всеволоду Могучеву, чтобы допросить его по делу экс-священнослужителя, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат Могучева Михаил Толмачев.

"28 января приезжал следователь из Москвы, (...) допросил Всеволода в качестве свидетеля по уголовному делу (бывшего схимонаха Сергия - ИФ), предъявил видеозапись с отцом Сергием, которую они якобы считают подстрекательством к самоубийству. (...) Мой подзащитный от дачи показаний отказался", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, никаких призывов к самоубийству в предъявленной Могучеву видеозаписи нет.

Ранее суды в Екатеринбурге и Верхней Пышме (Свердловская область) назначили Могучеву, соратнику экс-схиигумена Сергия, в общей сложности 45 суток административного ареста по трем делам: 31 декабря 2020 года - по статье "неповиновение сотруднику полиции" (ч.1 ст.19.3 КоАП РФ), 12 и 25 января - по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (ст.20.3.1 КоАП РФ).

Первое дело, по данным адвоката Могучева, было заведено из-за того, что его подзащитный поздно вечером 28 декабря якобы отказался выходить из машины такси по требованию сотрудников полиции. Второе - из-за репоста 8 июня прошлого года видеоролика под названием "Отец Сергий - кто готовит рабство в России" на публичной странице Могучева в соцсети "ВКонтакте". Третье - за съемку и публикацию на канале "Царский крест" в апреле прошлого года видеоролика под названием "Проповедь схиигумена Сергия", в которой предлагалось, в частности, выселить в Биробиджан или на ряд островов тех, кто верит в пандемию СOVID-19.

Защита обжаловала два первых ареста в облсуде, но тот оставил решения судов первой инстанции без изменения.

29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия, которого ранее задержали в Среднеуральском женском монастыре. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство).

Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.