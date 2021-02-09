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Соратник схимонаха Сергия освободился после трех сроков ареста

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге соратник бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) Всеволод Могучев вышел из спецприемника, где отбыл три срока административного ареста, сообщил его адвокат Михаил Толмачев.

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Он добавил, что 8 февраля обжаловал решение суда Верхней Пышмы об аресте его подзащитного по делу о возбуждении ненависти.

Могучев ранее публиковал видеозаписи с выступлениями опального схимонаха на YouTube и в соцсетях. Он был задержан в ночь на 29 декабря. Тогда же Сергий Романов был задержан в Среднеуральском монастыре, который удерживал с середины июня под своим контролем, доставлен в Москву и арестован по уголовному делу.

Могучеву суды в Екатеринбурге и Верхней Пышме назначили в общей сложности 45 суток ареста. Сначала суд назначил ему пять суток за неповиновение полицейским, которые его задерживали. Прокуратура обжаловала это наказание как слишком мягкое. Могучева ненадолго освободили, но 31 декабря назначили уже 15 суток по ч.1 ст.19.3 КоАП.

12 декабря он получил еще 15 суток по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (ст.20.3.1 КоАП). Поводом стал репост 8 июня видеоролика с выступлением Сергия Романова.

25 января суд назначил ему по той же статье еще 15 суток за съемку и публикацию видеоролика на канале "Царский крест" в апреле прошлого года.

Защита обжаловала два первых ареста в областном суде, тот оставил решения первой инстанции неизменными.

1 февраля адвокат Толмачев говорил, что Могучев отказался давать показания по уголовному делу Сергия Романова. Опальному схимонаху вменяют ч.3 ст.110.1 УК (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК (самоуправство).

Сергий Романов Ленинский суд Москва Екатеринбург Среднеуральский монастырь Всеволод Могучев МВД Верхняя Пышма

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