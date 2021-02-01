Заседание об отмене условного срока Навальному перенесут в Мосгорсуд

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания Алексею Навальному, поданное столичным управлением ФСИН в связи с неисполнением оппозиционером возложенных на него обязанностей.

"С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ, с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

17 января Навальный был задержан в московском аэропорту "Шереметьево" сразу по возвращении из Германии, где он находился на лечении и реабилитации. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции арестовал его до 15 февраля.

Как ожидается, Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство УФСИН об отмене условного наказания Навальному 2 февраля.