В Мосгорсуде усилили меры безопасности перед заседанием по делу Навального

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде, где во вторник Симоновский суд Москвы на выездном заседании рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному, усилены меры безопасности.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на выходе из метро "Преображенская площадь" и по пути к зданию Мосгорсуда дежурят усиленные наряды полиции. Также около здания суда стоят полицейские и пассажирские автобусы, есть автозаки.

Юлия Навальная приехала в Московский городской суд pic.twitter.com/akmXSBQe4A — Алексей Венедиктов (@aavst) February 2, 2021

Перекрыты и подходы к суду. Представителей СМИ пропускают только при предъявлении пресс-карты и редакционного удостоверения. В настоящее время около здания суда собралось около 100 человек, в основном все они являются представителями СМИ.

По требованию полиции в районе Краснобогатырской улицы изменены маршруты трамваев № 7, 11, 46 и автобусов № 80, 86, 86к, 265 и 311, сообщил столичный департамент транспорта.

Симоновский суд во вторник рассмотрит ходатайство столичного управления ФСИН об отмене Навальному условного наказания и замене его на реальный срок, в связи с неисполнением им возложенных обязанностей по приговору суда.

17 января Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" сразу по возвращении из Германии, где он находился на лечении и реабилитации. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции арестовал его до 15 февраля.

Ранее, 29 декабря 2020 года, ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с систематическим нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому делу "Ив Роше". В связи с этим столичное управление ФСИН обратилось в суд с ходатайством об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный.

В Генпрокуратуре заявили, что считают обращение УФСИН законным и обоснованным и намерены поддержать его в суде. Сам Навальный и его защита настаивают на незаконности и необоснованности требований УФСИН.