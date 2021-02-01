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Суды Волгограда и Ростова-на-Дону рассмотрели дела десятков участников акций 31 января

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Волгограде и Ростове-на-Дону суды рассмотрели больше 100 административных дел задержанных 31 января на акциях в поддержку Алексея Навального.

"В понедельник рассмотрено 46 административных дел. 26 человек получили штрафы, 20 арестованы. Решения выносились по ч. 6.1 ст. 20.2 (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения)", - сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Ростова-на-Дону.

В Ленинском райсуде сказали, что рассмотрели 12 административных дел, одно из них было прекращено, по остальным назначили штрафы.

В воскресенье Кировский суд рассмотрел 29 дел и назначил аресты 13 ростовчанам.

Центральный районный суд Волгограда в воскресенье рассмотрел 32 материала на задержанных, сообщала объединенная пресс-служба судов региона. 28 протестующих оштрафовали на 10 000 рублей, одному назначили пять суток ареста, еще одно дело отложило на 3 февраля. Одного из задержанных оштрафовали на 7500 рублей за то, что у него не было маски, и еще одного - арестовали на трое суток за неповиновение полиции.

Суды продолжают рассматривать административные дела задержанных.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Ростов-на-Дону Волгоград Алексей Навальный

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