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Главреда "Медиазоны" отпустили из полиции с обязательством о явке

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова отпустили из московского отделения полиции с обязательством о явке в суд, ему грозит до 30 суток ареста за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.

"Сергея Смирнова отпустили из ОВД под обязательством о явке в суд", - сообщил "Интерфаксу адвокат "Апологии протеста" Алан Гамазов в субботу.

Он отметил, что судебное заседание назначено на 3 февраля.

Раннее сообщалось, что полиция составила на Смирнова протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия). Санкция по данной статье предусматривает наказание до 30 суток административного ареста.

Ранее в субботу стало известно, что Смирнов был задержан сотрудниками полиции во время прогулки с ребёнком. Позже в "Медизоне" сообщили, что на главреда в отделе полиции Тверского района составляется административный протокол за участие в несанкционированной акции 23 января по ч. 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в акции, повлекших создание помех транспорту), несмотря на то, что тогда он весь день был дома, а на улицу выходил только погулять с собаками. Смирнова задержали на сутки.

Согласно ч.6.1 ст.20.2 КоАП, за совершение данного правонарушения предусмотрен для граждан штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 100 часов, или арест на срок до 15 суток.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

Сергей Смирнов

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