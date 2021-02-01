В Петербурге суды рассмотрели дела 130 задержанных 31 января

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Суды Петербурга пока арестовали полсотни участников несогласованной акции 31 января и назначили около восьми десятков штрафов, следует из сообщений объединенной пресс-службы городских судов.

Ночью и утром в понедельник на сроки от одних до 15 суток были арестованы 30 человек. Еще 72 задержанным были назначены штрафы в размере от 10 000 до 20 000 рублей.

Рассмотрение шести материалов отложено. В воскресенье еще 20 человек получили аресты на сроки до десяти суток, и семи задержанным назначили штрафы по 10 000 рублей.

Некоторые арестованные не признали вину и говорили в судах, что "проходили мимо".

Один из них сказал, что на день рождения к другу, но "случайно оказался" около Театра юного зрителя (ТЮЗ), где проходила несогласованная акция, там его задержали и посадили в полицейский автобус. Другой задержанный сказал, что "шел мимо ТЮЗа в музей фотографии на станции метро "Петроградская".

"Смирнов (арест) вину не признал (это другой Смирнов, не тот, который в музей фотографии шел), пояснил, что 31.01.2021 у него с супругой был запланирован день прогулок. Гуляя по Загородному пр., они встретились с сотрудником полиции, который показал, в какую сторону им еще можно прогуляться, они послушали совета и оказались в 18 о/п", - говорится в одном из сообщений пресс-службы.

Задержанным вменяют нарушения части 1 статьи 20.2.2 КоАП (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Материалы на задержанных продолжают поступать в суды.

Региональный омбудсмен Александр Шишлов оценил численность акции в 7000 человек.