Илью Яшина арестовали на 15 суток за неповиновение полицейскому

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Измайловский суд Москвы назначил административный арест главе Красносельского муниципального округа Москвы, оппозиционеру Илье Яшину за неповиновение сотруднику полиции на несанкционированной акции 31 января в столице.

"По статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) Илье Яшину суд назначил 15 суток административного ареста, а за участие в несанкционированном митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ) – штраф в размере 20 тысяч рублей", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков в понедельник.

Ранее в понедельник Измайловский суд также арестовал на 29 суток исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова за нарушения в ходе акции 31 января. Он признан виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия) и по статье 19.3 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Как сообщалось, Пивоваров был задержан накануне в центре Москвы вместе с Яшиным.

Их также допрашивали в качестве свидетелей по первому уголовному делу в Москве, которое было возбуждено после несанкционированной акции 31 января по 267 статье УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети).

Накануне в нескольких городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, проходили несогласованные акции в поддержку задержанного и помещенного под стражу оппозиционера Алексея Навального. Акции проходили вторые выходные подряд.

В ходе акции 31 января, как сообщил столичный департамент транспорта, участники перекрывали несколько улиц. По данным полиции, в акции приняли участие порядка 2 тыс. человек.