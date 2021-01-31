Вынесено первое наказание в связи с акцией 31 января в Москве

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил пять суток административного ареста сотруднику "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом) Дмитрию Низовцеву за призывы на акцию протеста 31 января, сообщили "Интерфаксу" в суде.

По информации суда, в отношении Низовцева был составлен административный протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке.

Низовцев был задержан в Москве днем 31 января. Согласно протоколу, 28 января в своем твиттере он опубликовал пост с призывом к участию в несогласованной воскресной акции. При этом, по его утверждению, речь идет не о посте, а репосте "Штаба Навального в Москве".

Низовцев стал первым наказанным в административном порядке в связи с акцией 31 января в Москве.

Вторые выходные подряд в ряде городов России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, проходят несогласованные акции в поддержку задержанного и помещенного под стражу оппозиционера Алексея Навального.