Что случилось этой ночью: вторник, 2 февраля

Дальнейшая приостановка авиасообщения с Британией, перекрытие улиц в районе Мосгорсуда, смерть экс-министра сельского хозяйства

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На 82-м году скончался бывший министр сельского хозяйства РФ Назарчук. Причина смерти пока неизвестна.

- В Москве во вторник перекроют ряд улиц в районе Мосгорсуда. Будет ограничено дорожное движение по следующим улицам: Проектируемый проезд 917 от улицы 1 -я Бухвостова до улицы Богородский вал - с 00.00 часов, улица 3 - я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 - с 09.00 часов, улица 1 - я Бухвостова от улицы 3 - я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова - с 09.00 часов. В суде рассмотрят ходатайство об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному.

- Главу Минстроя Башкирии обвинили в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, зная, что на построенных очистных сооружениях в городе Кумертау не были проведены пусконаладочные работы, подписал с подрядчиком акт о завершенном по госконтракту строительстве на сумму свыше 95 млн рублей.

- Суд не стал заключать под домашний арест сотрудника ФБК Ляскина. Согласно решению суда, до 23 марта ему запрещено находиться вне пределов жилого помещения, за исключением ежедневной прогулки в период времени с 16 до 18 часов, а также общаться с иными участниками по данному уголовному делу и пользоваться интернетом.

- Приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля.