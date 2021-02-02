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Вексельберг покинет пост главы попечительского совета Еврейского музея

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг сказал Forbes, что в феврале оставит покинет в феврале пост председателя попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Его сменит владелец Azimut Hotels Александр Клячин.

Предполагается, что Вексельберг останется в совете и может стать его почетным председателем.

Он объяснил, что считает, что слишком задержался на этой должности, а совету нужна "новая инициатива, свежая кровь".

Вексельберг напомнил, что с момента основания совета в него входят его партнер и друг американский миллиардер Леонард Блаватник, основной владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, "хотя он и вовсе не еврей". Он отметил большой вклад в развитие музея президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды и напомнил, что Роман Абрамович передал музею здание. Каждый попечитель по негласной договоренности ежегодно вносит в фонд музея по $1 млн, добавил он.

Еврейский музей и центр толерантности — это культурно-образовательный и выставочный проект. Его постоянная экспозици посвящена истории еврейской общины в России, также в нем проходят временные выставки, размещен 4D-кинотеатр и прочее. Попечительский совет музея был создан в феврале 2013 года.

Еврейский музей Москва Виктор Вексельберг Александр Клячин Александр Борода. Леонард Блаватник Михаил Гуцериев

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