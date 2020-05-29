Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:37Заразились
на 29.05В России 387 623+8 572В мире 5 808 946+117 156

Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций денег на борьбу с COVID-19

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционный список США, на борьбу с пандемией коронавируса, но не смог преодолеть преграду комплаенса швейцарских банков.

Вексельберг и "Ренова" попали в SDN List в апреле 2018 года. После этого банки Швейцарии, второй после России страны присутствия "Реновы" по объему инвестиций, заморозили около 1 млрд франков личных средств Вексельберга.

"Мы как лицо санкционное в контексте американского законодательства неоднократно обращались, например, к швейцарским финансовым институтам, в частности, к инвестиционному банку Julius Baer с просьбой направить часть замороженных средств на решение проблем с пандемией. Ни в какой не в бизнес, на благотворительные цели. Мы получили отказ", - сказал Вексельберг в пятницу в ходе-онлайн сессии Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Нонсенс! Это варварство - в XXI веке, столкнувшись с такими человеческими проблемами, принимать такие решения", - заявил бизнесмен. Он призвал международное бизнес-сообщество "проявлять инициативу, чтобы преодолевать искусственные барьеры в этом плане".

Виктор Вексельберг Ренова

Новости по теме

Новости

Белый дом не будет публиковать традиционные прогнозы для экономики США в этом году

Белый дом не будет публиковать традиционные прогнозы для экономики США в этом году

Газопровод "Ямал-Европа" второй день продолжил качать газ по реверсу

Экономический кризис

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Экономический кризис

ВВП РФ в апреле упал на 12%

Обвинения против главы Россельхознадзора

Mlekovita отрицает вымогательство взятки у ее руководителей в Москве

Оператор публичного Wi-Fi в столичном метро готовит дебют на рынке облигаций

Оператор публичного Wi-Fi в столичном метро готовит дебют на рынке облигаций

"Вкусвилл" открыл магазин в Амстердаме

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');