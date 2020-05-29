Банки не дали Вексельбергу отдать часть замороженных из-за санкций денег на борьбу с COVID-19

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Виктор Вексельберг попытался направить часть денег, которые были заморожены на банковских счетах после внесения бизнесмена и его "Реновы" в санкционный список США, на борьбу с пандемией коронавируса, но не смог преодолеть преграду комплаенса швейцарских банков.

Вексельберг и "Ренова" попали в SDN List в апреле 2018 года. После этого банки Швейцарии, второй после России страны присутствия "Реновы" по объему инвестиций, заморозили около 1 млрд франков личных средств Вексельберга.

"Мы как лицо санкционное в контексте американского законодательства неоднократно обращались, например, к швейцарским финансовым институтам, в частности, к инвестиционному банку Julius Baer с просьбой направить часть замороженных средств на решение проблем с пандемией. Ни в какой не в бизнес, на благотворительные цели. Мы получили отказ", - сказал Вексельберг в пятницу в ходе-онлайн сессии Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Нонсенс! Это варварство - в XXI веке, столкнувшись с такими человеческими проблемами, принимать такие решения", - заявил бизнесмен. Он призвал международное бизнес-сообщество "проявлять инициативу, чтобы преодолевать искусственные барьеры в этом плане".